Sampdoria, Sensi salta la sfida con l’Inter. In attacco un ritorno dal 1′ – SM

Inter-Sampdoria si giocherà domenica 22 maggio alle 18 per chiudere il campionato, ma soprattutto per concludere definitivamente la lunghissima sfida scudetto tra Inter e Milan. Giampaolo dovrà fare a meno di Sensi, e per l’ultima giornata in attacco un ritorno da titolare.

LE ULTIME – Inter-Sampdoria, Marco Giampaolo in vista dell’ultima sfida di campionato a San Siro dovrà fare a meno proprio di Stefano Sensi, centrocampista in prestito dal club nerazzurro. Il calciatore è in ripresa dopo il guaio muscolare, ma non verrà rischiato. In attacco, invece, un ritorno importante da titolare per Francesco Caputo, che guiderà da solo il reparto. Alle spalle ci sarà il giovane Sabiri.

Fonte: Sportmediaset