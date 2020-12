Marcos Alonso via dal Chelsea, ma non per...

Marcos Alonso via dal Chelsea, ma non per l’Inter: definito il club

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso è stato più volte accostato all’Inter, essendo in uscita dal Chelsea. L’ex Fiorentina è pronto a trasferirsi a gennaio, ma secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS non saranno i nerazzurri la sua prossima destinazione.

NIENTE RITROVO – Marcos Alonso è stato portato al Chelsea da Antonio Conte nel 2016. L’ex Fiorentina nell’ultimo anno è scivolato in fondo alle gerarchie di Frank Lampard, finendo quasi sempre fuori dai convocati. Per lui, però, il ritorno in campo è vicino: non sarà all’Inter, ma in Spagna. AS conferma un’indiscrezione del quotidiano inglese The Independent, che parla di trattativa avanzata con l’Atlético Madrid. Per Marcos Alonso, che oggi compie trent’anni e non gioca dal 26 settembre, il trasferimento dovrebbe essere in prestito.

