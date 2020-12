Sanchez dall’Inter a… fare l’attore! Parte integrante di un film

Sanchez è fermo da qualche settimana per infortunio, ma per l’attaccante dell’Inter oggi è stata una giornata particolare. Al “Giffoni 50 – Winter Edition” oggi è stato presentato un film che lo vede fra i protagonisti. Di seguito ecco che cosa si tratta.



DIVENTA ATTORE – Alexis Sanchez attore per un giorno, o meglio per un film. L’attaccante dell’Inter è fra i protagonisti del lungometraggio “Mi amigo Alexis”, prodotto nel 2019 in Cile e presentato oggi al “Giffoni 50 – Winter Edition”. Sanchez è parte diretta della pellicola, dove recita la parte di se stesso. È l’idolo di un bambino, Tito, che lo incontra e lo porta a ripercorrere la sua infanzia. Di seguito le dichiarazioni del regista, Alejandro Fernandez, rilasciate al sito ufficiale del festival: «È un film che va ben oltre il calcio e il fenomeno Sanchez. È la storia di un ragazzo e di suo padre, di una famiglia che fatica ad andare avanti in un paese che quasi non offre opportunità. Il calcio è passione e gioia, ma è anche fonte di ambizioni per tanti genitori che vedono nei propri figli l’unica possibilità di realizzare i sogni a loro negati, una corda a cui aggrapparsi per sfuggire alla povertà. Questa pressione che travolge tanti bambini è il centro drammatico di una storia in cui l’amore riuscirà a vincere ciò che l’ambizione minaccia. Un film in cui trionfano luce, colore, musica e gioia, per lasciarci un insegnamento di rispetto, amore e del valore indispensabile dell’affetto di un padre. Un mix di commedia e dramma, Mi amigo Alexis è un film che deve il suo fascino al lavoro di decine di bambini. Amano il calcio e trasmettono ciò che raramente si trova sullo schermo: la gioia e la passione autentica di chi insegue i tuoi sogni».

Fonte: Giffoni Film Festival