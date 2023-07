Lukaku supera Frattesi! Spera in una data per tornare all’Inter – CdS

L’obiettivo di Lukaku resta tornare all’Inter e anche la società si sta convincendo che è più utile riprendere lui che prendere Frattesi. C’è una data che l’attaccante si augura per chiudere, stando al Corriere dello Sport.

CERCHIATO SUL CALENDARIO – Romelu Lukaku ha voglia di giocare nell’Inter e di farlo subito. Il Corriere dello Sport in edicola dà come sogno del centravanti essere alla Pinetina già il giorno del raduno, giovedì 13. Non sarà facile, ma intanto ha ottenuto un primo obiettivo: superare Davide Frattesi come priorità della dirigenza, mentre Simone Inzaghi aveva già dato il suo benestare da tempo. Lukaku si sta allenando in Sardegna, aspettando che arrivi la chiamata giusta e senza ascoltare altre proposte. Il Chelsea aveva chiesto cinquanta milioni all’Al-Hilal, ora vuole l’obbligo di riscatto a determinate condizioni nel caso in cui debba accettare un nuovo prestito. Che non potrà essere secco come quello della scorsa stagione. Per Lukaku l’Inter intende reinvestire i soldi della cessione di Marcelo Brozovic: non vorrebbe andare oltre trenta milioni, ma i Blues per ora chiedono di più.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno