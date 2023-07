Brozovic all’Al-Nassr, aumentano (di poco) le cifre per l’Inter: i tempi – CdS

Brozovic dall’Inter all’Al-Nassr è un’operazione ormai in via di chiusura. Per il centrocampista croato le cifre aumentano leggermente rispetto a quanto detto da venerdì a ieri: il Corriere dello Sport dà la nuova cifra e le tempistiche.

SI CHIUDE – Comincia il rettilineo finale per perfezionare la cessione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Dopo le schermaglie di venerdì e il nuovo riavvicinamento fra le parti adesso si conta di chiudere e in tempi brevi. Il Corriere dello Sport indica fra oggi e domani la data per completare tutte le ultime formalità burocratiche, coi legali che stanno stendendo i contratti. L’Inter, dalla cessione di Brozovic, andrà a incassare diciassette milioni e mezzo più bonus per arrivare a venti. Comunque meno rispetto ai ventitré milioni pattuiti inizialmente con l’Al-Nassr. Brozovic, come già segnalato ieri, dovrebbe ritrovare in Arabia Saudita Alex Cordaz come preparatore dei portieri.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno