Inter, una difficoltà in più per fare mercato in Italia: il motivo – TS

L’Inter deve far fronte a tutta una serie di difficoltà causate dall’attuale proprietà, che si ripercuotono sul mercato in entrata. Tuttosport fa notare un’ulteriore problema che riguarda gli acquisti dall’Italia.

MEGLIO DALL’ESTERO – L’Inter può completare da club stranieri tutte le operazioni che vuole, ma in Italia c’è una difficoltà in più. La spiega Tuttosport: mancano crediti da poter utilizzare sul mercato interno. In sostanza, per poter operare a livello nazionale serve fare cessioni Italia su Italia, come per il riscatto di Lorenzo Pirola dalla Salernitana utilizzato per riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio. Altrimenti l’Inter dovrebbe utilizzare una fideiussione bancaria a garanzia, ma Suning ha sempre preferito scartare questa possibilità. Le difficoltà nascono quando chi cede vuole solo un’operazione a titolo definitivo, oppure (come per Carlos Augusto del Monza e Wilfried Singo del Torino) il giocatore ha un anno residuo di contratto. Ecco perché, nella trattativa col Sassuolo per Davide Frattesi, si è deciso di staccare l’operazione legata a Samuele Mulattieri. Cedendo prima l’attaccante l’Inter avrebbe così i soldi per rendere possibile il prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula già utilizzata nel 2019 col Cagliari per Nicolò Barella. Di contro, dall’estero non c’è questo vincono e l’Inter può – per esempio – comprare Romelu Lukaku senza prima dover cedere.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino