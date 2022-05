Lukaku pronto a ridursi l’ingaggio per l’Inter. Ma non basta: gli incastri – TS

Romelu Lukaku sta spingendo per tornare all’Inter e lasciare il Chelsea. L’attaccante belga è disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare a vestire i colori nerazzurri, ma non basta

PRESSING – Romelu Lukaku ha voglia di Italia, ha voglia di Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’attaccante belga si è pentito di aver lasciato i nerazzurri la scorsa estate e, adesso, spinge fortemente per il ritorno tanto che, spiega il quotidiano, l’insistenza del belga ha portato ad un incontro, la prossima settimana, fra un suo rappresentante e la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo del belga è quello di far capire ulteriormente la sua massima disponibilità a tornare all’Inter tanto da essere disposto a dimezzare l’ingaggio che attualmente percepisce al Chelsea (15 milioni, ndr). L’ingaggio, però, non è il solo ostacolo: per far sì che l’operazione vada in porto è necessario che il club londinese accetti di privarsi di Lukaku in prestito, magari biennale, con diritto di riscatto fissato a 50 milioni: la cifra a cui sarà a bilancio l’attaccante nel 2024.

Fonte: Tuttosport – F.M