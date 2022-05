UFFICIALE – Chelsea, nuova proprietà è realtà! Cambia tutto per Lukaku?

L’Inter sta preparando il prossimo anno e vuole piazzare qualche colpo mirato in questa estate. Il sogno si chiama Romelu Lukaku anche se, il Chelsea, potrebbe trattenerlo vista la nuova proprietà diventata realtà.

UFFICIALITA’ – L’Inter lavora sul mercato e sogna un ritorno a Milano di Lukaku. Il belga spinge per tornare a Milano il prima possibile forzando la mano anche al Chelsea che intanto, ha ufficializzato il passaggio di società. Questo il comunicato ufficiali. «Il Chelsea Football Club può confermare che ieri sera è stato stipulato un accordo definitivo per vendere il Club al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital. Si prevede che la transazione sarà completata lunedì. Il Club si aggiornerà ulteriormente in quel momento». Cambia qualcosa per Lukaku? Sicuramente ci sarà da capire cosa vorrà farne la nuova proprietà. Se magari continuare con Tuchel in panchina o cambiare e dunque rivalutare Romelu.