Albertini: «Scudetto Milan meritatissimo! Mourinho, fatta la storia con Inter»

Albertini, ex giocatore del Milan oggi presidente del Settore Tecnico della FIGC, in una lunga intervista rilasciata al collega Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, ha parlato anche della vittoria dello scudetto del Milan

SCUDETTO – Demetrio Albertini, da ex giocatore rossonero, dice la sua riguardo la vittoria dello scudetto della sua ex squadra: «Scudetto al Milan? Meritatissimo! Per il lavoro e per come hanno giocato. È arrivato meno attraverso il talento. La lezione di Stefano Pioli è stata quella di credere in quello che faceva. Non si è mai lamentato».

NELLA STORIA – Albertini poi si complimenta con José Mourinho per la vittoria della UEFA Conference League ed elogia il lavoro fatto anche con l’Inter nel 2010: «Mourinho? Sono andato a premiarlo dieci giorni prima della finale. Gli dovevamo ancora consegnare la panchina d’Oro vinta con l’Inter dopo il triplete del 2010. Mourinho è stato capace di segnare la storia del calcio. Ha vinto la Champions con il Porto, il triplete con l’Inter, ha riportato al successo la Roma. La cosa più bella, quando senti i suoi giocatori, è che non ne esiste uno capace di parlarne male. Non c’è mai uno scontento, anche tra quelli che giocano meno o niente. È una cosa meravigliosa».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

