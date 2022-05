Dybala all’Inter? Un suo arrivo acuirebbe un ‘vecchio’ problema

Paulo Dybala è uno dei giocatori messi nel mirino dall’Inter per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. Un suo arrivo, però, acuirebbe un problema già avuto durante la scorsa stagione.

ATTACCO SUDAMERICANO – Premessa fondamentale: siamo ancora soltanto nel campo delle ipotesi. Paulo Dybala non è ancora un giocatore dell’Inter, nonostante gli uomini mercato nerazzurri stiano battendo la pista in vista della prossima stagione (vedi articolo). Un suo arrivo sarebbe certamente gradito al tecnico Simone Inzaghi, che avrebbe un’ulteriore alternativa per il suo attacco. Tuttavia si andrebbe ad acuire un problema già avuto nel corso della passata stagione.

SOSTE PROBLEMATICHE – L’attacco dell’Inter con Paulo Dybala vedrebbe infatti l’arrivo di un altro sudamericano. Argentino, nello specifico. Così come Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Ben tre dei quattro attaccanti (salvo eventuali ulteriori arrivi in estate) sarebbero quindi spesso impegnati in trasferte intercontinentali per le soste per le nazionali (Mondiale escluso) come già visto lo scorso anno. Un problema su cui, chiaramente, si può anche soprassedere. Ma una valutazione ulteriore da fare nel momento in cui si proverà a convincere Paulo Dybala a vestire nerazzurro.