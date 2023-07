Lukaku-Inter di fretta, i soldi non li porta Onana ma Brozovic! − CdS

Lukaku e l’Inter vogliono ricongiungersi il più in fretta possibile. Ecco perché Big Rom ha sorpassato Frattesi nelle gerarchie del mercato in entrata

PRIMO OBIETTIVO − Romelu Lukaku vede solo l’Inter e farà di tutto pur di ritornare in nerazzurro. Il Chelsea fa ammenda e cercherà di lasciarlo andare in maniera celere per poi fiondarsi su un altro uomo proveniente dall’Italia: Dusan Vlahovic. I soldi per Lukaku non li porterà Onana, bensì Marcelo Brozovic. L’Inter ha incassato circa 20 milioni di euro dalla cessione del croato all’Al-Nassr. Capitali che saranno reinvestiti per Big Rom. Dirigenti nerazzurri al lavoro per definire la strategia e far partire l’assalto, probabilmente in settimana . L’idea sarebbe quella di non andare oltre i 30 milioni (magari allestendo un prestito con obbligo condizionato a obiettivi redditizi).

Fonte: Corriere dello Sport − Fabio Massimo Splendore