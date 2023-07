Mulattieri al Sassuolo a prescindere da Frattesi? La possibilità − TS

Samuele Mulattieri, dopo la super stagione condotta con il Frosinone in Serie B, può adesso compiere il salto di qualità e passare in Serie A per la prossima stagione. Il Sassuolo ha, infatti, mostrato interesse per lui e Tuttosport ha parlato di una possibilità concreta.

POSSIBILITÀ − Samuele Mulattieri, quindi, piace molto al Sassuolo. Motivo questo per cui l’Inter l’ha inserito come contropartita nell’affare per Davide Frattesi. Secondo Tuttosport, però, il club neroverde non vorrebbe a prescindere farselo scappare. Per questo motivo, anche se l’affare di Frattesi dovesse saltare, ci sarebbe comunque l’intenzione di procedere con un’offerta per il giovanissimo nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna