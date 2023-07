Inter, in arrivo il nuovo preparatore dei portieri: carriera top − CdS

Il nuovo preparatore dei portieri arriva direttamente dal PSG, dove ha passato le sue ultime cinque stagioni. Ha lavorato anche con Antonio Conte

NUOVO ARRIVO − Sarà Gianluca Spinelli il nuovo preparatore dei portieri dell’Inter, manca soltanto l’ufficialità. Dopo l’addio di Adriano Bonaiuti, nello staff nerazzurro dal 2013 e via per motivi personali, sarà l’ex PSG a prendere il suo posto. Curriculum di tutto rispetto per Spinelli. Prima di approdare all’Inter, ha passato 5 stagioni in Francia. Nel 2014 è stato nello staff tecnico dell’allora CT Antonio Conte a Coverciano, seguito poi nel biennio al Chelsea. Per 10 anni, dal 2004 al 2014, Spinelli ha lavorato al Genoa. All’Inter lavorerà insieme a Gianluca Zappalà, preparatore dei portieri ex Lazio portato all’Inter da Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport