Frattesi, Inter distratta su altri fronti: la Roma entra in tackle − CdS

Frattesi aspetta la sua prossima squadra: sarà l’Inter o la Roma. I nerazzurri, al momento sono impegnati su altre piste, rischiano di farsi sorpassare da Tiago Pinto

A DUELLO − Davide Frattesi è l’uomo dell’estate. Il suo nome continua a fare breccia tra Inter e Roma, che se lo contendono per portarselo a casa. Il ragazzo, al momento, è in vacanza in Sardegna in compagnia di amici e famiglia. Si diverte e si allena con un preparatore personale per farsi trovare pronto appena il Sassuolo darà l’OK al trasferimento. Ma in quale squadra? L’Inter, chiuso Brozovic, non ha ancora affondato e valuta già altre alternative, con un’opzione in più. C’è forte la Roma di Pinto. Il Ceo giallorosso non ha alzato l’offerta dai 30 milioni avanzati un mesetto fa. Ma facendosi forte del 30% della futura rivendita, potrebbe entrare in tackle su tutti proponendo qualche milione in più al Sassuolo per arrivare a 35 milioni. Il piano della Roma per Frattesi è quello di versare dieci milioni (ed è la spesa del Sassuolo per l’acquisto di Volpato e Missori) per il prestito stagionale, poi undici milioni per l’obbligo di riscatto e infine (almeno) 3,5 milioni di bonus facili da versare il prossimo anno o quello successivo.

Fonte: Corriere dello Sport − Jacopo Aliprandi