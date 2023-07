Gosens, i club interessati ci sono. Manca l’offerta: la situazione − TS

Robin Gosens non rientra nella lista degli incedibili del”Inter, che sta difatti aspettando solamente l’offerta per il suo cartellino. Dalla Germania arriva il maggiore interesse per lui. Il punto della situazione di Tuttosport.

ATTESA − Robin Gosens non è considerato dall’Inter come uno degli incedibili della squadra. Il suo nome è stato perciò messo sul mercato e per lui, secondo Tuttosport, hanno manifestato un certo interesse l’Union Berlino, il Wolfsburg e il Bournemouth. Dalla Germania arrivano perciò apprezzamenti, ma con essi non arriva anche l’offerta. Almeno per il momento. Il club nerazzurro perciò attende e lo valuta almeno 15 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport -Stefano Pasquino