Lukaku-Inter, dall’Inghilterra sicuri: il Chelsea ha abbassato le richieste!

La trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku procede spedita. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, dopo il primo contatto tra Inter e Chelsea, la società londinese avrebbe abbassato le sue richieste per il prestito (vedi articolo).

INTESA VICINA – Romelu Lukaku presto potrebbe avverare il suo sogno di ritornare all’Inter per rivivere le stesse emozioni da protagonista vissute in Italia con la maglia nerazzurra dopo il flop in Inghilterra con il Chelsea. Dopo il primo contatto avvenuto tra Inter e Chelsea, secondo i colleghi inglesi di Sky Sports UK, la società di Londra avrebbe addirittura abbassato le pretese per il prestito. Dai 25-20 milioni iniziali per il prestito, si è passati addirittura a 10! Con l’Inter che, al momento, è ferma a 5. L’intesa definitiva potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Fonte: Sky Sports