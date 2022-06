Asllani praticamente dell’Inter! Intesa sulle cifre: Satriano va all’Empoli

Asllani è virtualmente un giocatore dell’Inter. Trovato l’accordo definitivo con giocatore ed Empoli, dove andrà a giocare il giovane Martin Satriano. Di seguito le ultime secondo Gianluca Di Marzio.

I DETTAGLI – Kristijan Asllani all’Inter è solo questione di dettagli. Dopo l’incontro di oggi (vedi articolo) l’Inter ha trovato l’accordo definitivo con l’Empoli per il trasferimento. Sarà lui il vice Marcelo Brozovic tanto richiesto da mister Simone Inzaghi. Il giovane albanese si trasferirà a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 14 milioni suddivisi così: 4 milioni per il prestito e 10 per il riscatto a fine stagione. Altri 2 milioni, invece, potrebbero essere i bonus al termine della stagione. Una contropartita tecnica (ma in prestito) sarà il giovane Martìn Satriano, fresco del prestito in Francia, al Brest, dove ha giocato quindici partite e messo a segno quattro gol.

Fonte: gianlucadimarzio.com