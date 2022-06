Lukaku, meeting Inter-Chelsea terminato: ottimismo! Si lavora – Sky

Prosegue a gonfie vele la trattativa tra Inter e Chelsea per riportare Romelu Lukaku a Milano. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, è terminato il meeting tra le due società e filtra ottimismo per la chiusura della trattativa.

OTTIMISMO – Romelu Lukaku, prosegue la trattativa tra Inter e Chelsea. Con ottimismo, come riporta Matteo Barzaghi: «Per Lukaku, come anticipato ieri, oggi c’è stato un meeting tra Inter e Chelsea definito positivo. Le due società lavorano per una soluzione per far quadrare il tutto. C’è la possibilità anche di chiudere la trattativa in tempi rapidi. Sul tavolo delle ipotesi, quella del prestito oneroso è quella più probabile. Al momento si dialoga su questa formula, anche se c’è ancora distanza tra le richieste. La trattativa è entrata del vivo».