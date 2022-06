Dzeko via in caso di doppio arrivo. Occhio a Lautaro Martinez – Sky

Emanuele Baiocchini di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato degli attaccanti in casa Inter, sottolineando quale potrebbe essere il futuro di Edin Dzeko e Lautaro Martinez in caso di arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku (vedi aggiornamenti).

SPAZIO IN ATTACCO – Edin Dzeko in partenza? Possibile, nel caso di un doppio arrivo in attacco. Questa la situazione raccontata da Emanuele Baiocchini di Sky Sport: «In attacco, con l’arrivo soprattutto di Lukaku, Dzeko vedrebbe i suoi spazi limitati e potrebbe andare via. Dovesse però arrivare un’offerta straordinaria per Lautaro Martinez, allora potrebbe essere lui a lasciare spazio in attacco. Al momento non sono arrivate offerte, ma se succedesse allora si andrà a toccare la difesa».