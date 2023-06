Lukaku pronto a esporsi. Inter-Chelsea: a breve l’incontro – SM

Pur di rimanere all’Inter Lukaku sceglie di esporsi personalmente col Chelsea. Fra le parti coinvolte nella trattativa è atteso un incontro. Tutte le novità riportate da Daniele Miceli su Sportmediaset.

PERSONALMENTE – Romelu Lukaku non ha intenzione di rinunciare all’Inter e secondo l’edizione odierna di Sportmediaset sarebbe pronto a muoversi in prima persona per riuscire a raggiungere il suo obiettivo. L’ideale, infatti, sarebbe riuscire a strappare al Chelsea condizioni più favorevoli per il prestito dell’attaccante belga, rispetto a quanto accaduto un anno fa. L’Inter, infatti, per riportarlo a Milano la stagione scorsa ha speso in tutto circa 20 milioni di euro. Lukaku, dunque, ha intenzione di esporsi personalmente per spingere il Chelsea a cedere. Sono attesi degli sviluppi nella trattativa, in quanto le parti coinvolte si incontreranno in settimana per discutere.

Fonte: Sportmediaset – Daniele Miceli