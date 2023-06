VIDEO – Inter, oggi l’occasione per contro-riscattare Mulattieri!

Ultimo giorno per esercitare i diritti di contro-riscatto da parte delle società, come nel caso dell’Inter nei confronti di Samuele Mulattieri. Il Frosinone ha esercitato qualche giorno fa il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni dopo la grande stagione disputata in Serie B. L’Inter, però, ha tutta l’intenzione di contro-riscattare (come da contratto) il giocatore pagando una clausola di 5 milioni che gli permetterà di riprendere il giocatore, così da metterlo a disposizione del Sassuolo nell’operazione che potrebbe portare Davide Frattesi in nerazzurro (per un’affare totale di circa 30-35 milioni di euro). Di seguito la situazione spiegata in un’edizione di Sky Sport.

