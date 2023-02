Lukaku, dubbi Inter sulla permanenza! Serve un segnale dal belga – CdS

Romelu Lukaku potrebbe non rimanere all’Inter nella prossima stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, senza una netta crescita di rendimento del belga le chance sono minime

ADDIO? – Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, ad oggi, non ha dato i frutti sperati dal club nerazzurro. Il belga, complici i numerosi infortuni, ha disatteso le speranze estive ed oggi, secondo il Corriere dello Sport, i l club interista si interroga sul futuro di un giocatore che pesa sulle casse societarie una cifra vicina ai 20 milioni di euro fra spesa per il prestito ed ingaggio del calciatore. A meno di una netta sterzata sul rendimento è difficile ipotizzare che il matrimonio fra Lukaku e l’Inter possa continuare a certe cifre. Secondo il quotidiano, però, l’idea della dirigenza nerazzurra è quella di chiedere uno sconto al Chelsea o condizioni favorevoli per poter trattenere il belga a Milano. Un’altra ipotesi, da non scartare, è quella di un possibile taglio dell’ingaggio da parte del calciatore. Prima che la trattativa possa entrare nel vivo però serve una risposta sul campo da parte del belga che dovrà dimostrare di essere fondamentale per i piani di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia