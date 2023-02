Inzaghi via, ma chi arriva? Tutti gli allenatori senza una panchina

Simone Inzaghi è finito al centro delle critiche dopo il pareggio contro la Sampdoria. Tanto che si parla anche di un possibile addio (vedi articolo).

PANCHINA – Il futuro di Simone Inzaghi sembra essere tornato in bilico. Dopo il pareggio contro la Sampdoria, la tifoseria è divisa per quanto riguarda il tecnico. La Curva Nord si è espressa chiaramente a riguardo (vedi articolo). Una situazione che sicuramente non aiuta l’allenatore in questi ultimi mesi di stagione. A pochi giorni da una sfida fondamentale come quella di Champions League contro il Porto. Nonostante questo c’è chi vorrebbe un cambio sulla panchina dell’Inter. Le alternative non sono però tante quante si credono.

ALLENATORI – Di allenatori senza una panchina in questo momento ce ne sono parecchi. I migliori sul mercato sono Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino. I primi due vengono da Chelsea e Real Madrid, tra i due migliori club al momento. Andare all’Inter in questo momento potrebbe essere un passo indietro, oltre allo stipendio che i nerazzurri difficilmente potrebbero permettersi. Pochettino viene invece dall’esperienza negativa sulla panchina del PSG. Da allora non ha ancora ripreso ad allenare. Un nome, sempre costoso, ma molto interessante è quello di Luis Enrique, che ha lasciato la Nazionale spagnola dopo il Mondiale.

CONOSCENZE – Sono tanti i tecnici senza una panchina che hanno già avuto a che fare con l’Inter. Oltre a Walter Zenga, il cui nome esce sempre quando si parla della panchina dell’Inter, ci sono diverse vecchie conoscenze. Walter Mazzarri, Frank De Boer, Rafa Benitez e Roy Hodgson sono tutti senza contratto. Prova del fatto che all’epoca diverse furono le scelte sbagliate. I caso di cambio in panchina, l’Inter dovrebbe pagare oltre al nuovo tecnico anche Inzaghi fino a giugno 2024. Una doppia spesa che la società nerazzurra non può permettersi per nessun motivo.