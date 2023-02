Inzaghi, i dubbi nati dai soliti giudizi affrettati. Stagione in bilico

Il pari di Genova non ha lasciato solamente l’amaro in bocca, ha riportato in auge discorsi di “crisi” e “nervosismo” in casa Inter. Di punto in bianco ci si è dimenticati di un’intera stagione e dei risultati già ottenuti.

GIUDIZI – Una serata, solamente una serata per cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto a gennaio e durante l’intera stagione. Simone Inzaghi sta diventando piano piano il capro espiatorio di una situazione che ha del grottesco (vedi articolo). Secondo posto in classifica, ottavi di finale di Champions League, semifinali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana vinta. Tutto questo è stato cancellato da un pareggio fortuito a Genova, un risultato frutto di venticinque tiri e zero gol. Le responsabilità non possono essere completamente dell’allenatore, ma da due giorni già si parla di scelta futura per la panchina. I soliti giudizi affrettati regnano nell’ambiente del calcio e la speranza è che non portino a decisioni errate per i tempi recenti dell’Inter.

Inzaghi, cercasi fiducia

OPZIONI – Parlare di opzioni è già di per sé sbagliato, perché Inzaghi dev’essere l’unica. Gli allenatori hanno bisogno di fiducia e il piacentino ha dimostrato di meritarla nel tempo. Gli errori del passato non vanno commessi, rientrare nel limbo dei soliti cambi in panchina non porta a risultati positivi, sia in campo che dal punto di vista societario. Di certo queste voci non fanno bene all’Inter, c’è ancora una stagione in bilico da chiudere al meglio. Per continuare a macinare risultati ci vuole serenità, quest’ultima manca se si mette in dubbio un allenatore come Inzaghi. Pazienza e virtù devono essere i mantra da seguire per la tifoseria, per adesso il tecnico ha deluso raramente.