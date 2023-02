Lautaro Martinez attira la Premier League: tre club interessati

Lautaro Martinez sta vivendo una seconda parte di stagione da sogno. Dopo la vittoria del Mondiale, il suo rendimento è molto migliorato.

TORO – Lautaro Martinez è tornato ricaricato dal Mondiale vinto con l’Argentina. In Qatar era stato spesso criticato per le sue prestazioni, nonostante non fosse al 100%. Dal suo ritorno è però lui che sta trascinado la squadra. Con la fascia di capitano al braccio dopo quanto successo con Milan Skriniar. Una crescita da parte del Toro che sta sicuramente aiutando Simone Inzaghi. Una crescita che anche altri club hanno però notato.

PREMIER – Il mercato nell’ultimo periodo è cambiato parecchio. I migliori talenti lasciano i campionati per andare in Premier League. Il Chelsea con il cambio di proprietà ha speso cifre che in Italia si possono solo sognare. Proprio i Blues sono tra i club interessati a Lautaro Martinez secondo quanto riporta Fichajes. Oltre ai londinesi rimane vivo l’interesse del Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di una punta di peso, Lautaro Martinez sarebbe un gran colpo. Chi invece potrebbe mollare il Toro è l’Arsenal di Mikel Arteta. Al momento i Gunners non hanno intenzione di fare dei passi decisivi per Lautaro.