Lukaku, altro no del Chelsea all’Inter. La strategia dei Blues! − Sky

Non sarà facile riportare Lukaku di nuovo all’Inter. Il Chelsea non ha accolto positivamente l’ultima offerta dei nerazzurri. E puntano su un fattore

STALLO − Da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi descrive la vicenda legata al belga: «Lukaku non si è presentato al ritiro, attende novità. Non è facile per l’Inter, l’ultima offerta da 30 milioni più bonus non è quella decisiva. Il Chelsea tira troppo la mano e l’interesse presunto di altri club è un bene per loro. Tutto in ballo. Inutile tirare le somme, l’Inter vorrebbe riportarlo, ma servirà l’accordo col Chelsea».