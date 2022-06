Lukaku, altro contatto Inter-Chelsea: possibile fumata bianca in serata – SM

Lukaku non è mai stato così vicino al ritorno all’Inter come in queste ore. La trattativa con il Chelsea avanza spedita a tal punto da chiuderla prima del previsto. Come ripreso da Sport Mediaset, non è da escludere l’accordo in giornata

ACCORDO VICINO – Pomeriggio è previsto un altro contatto tra l’Inter e il Chelsea per definire l’operazione Romelu Lukaku in tempi rapidi. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, già in serata potrebbe arrivare l’OK della società inglese al prestito dell’attaccante belga. L’Inter ha già fatto sapere di poter aumentare la propria offerta. E le cifre sarebbero addirittura più basse rispetto a quelle dei colleghi di Sky Sport (vedi articolo). La forbice, a quanto pare, è di poco più di 5 milioni: 7-10 milioni l’offerta dell’Inter, 15 la richiesta del Chelsea. Si attendono aggiornamenti sul Lukaku-bis in queste ore.