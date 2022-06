Dybala in stand-by per l’Inter: i tre motivi alla base del rallentamento – SM

Dybala e l’Inter in questo momento sono meno vicini ma solo relativamente… perché a essere più vicino è Lukaku. Come raccolto da Sport Mediaset, la trattativa per l’attaccante argentino vive una frenata in attesa di risolvere due-tre dettagli

STESSA DISTANZA – La priorità dell’Inter in queste ore si chiama Romelu Lukaku (vedi aggiornamento). Per questo motivo la società nerazzurra è ferma su Paulo Dybala, che è libero di firmare con chi vuole dopo aver concluso il contratto con la Juventus (il 30 giugno, ndr). Ma i motivi del rallentamento nerazzurro per l’attaccante argentino sono anche di natura economica. Anzi, soprattutto. Infatti, non avendo ancora trovato l’accordo sull’ingaggio, l’Inter ragiona sui modi per convincerlo. In particolare, come ripreso da Sport Mediaset, si ragiona sui bonus e sul premio alla firma da riconoscere a Dybala. Superati questi altri due scogli, probabilmente l’operazione verrà portata a termine senza altri impedimenti.