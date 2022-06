Lukaku, Inter pronta ad aumentare l’offerta ma teme la risposta del Chelsea – Sky

Lukaku è sempre più vicino al ritorno all’Inter ma ancora non quadrano tutte le cifre dell’operazione. Come riportato da Sky Sport, le speranze nerazzurre non è detto che siano accolte completamente dal Chelsea, che deve ancora fare il prezzo

FORBICE ANCORA OSCURA – L’Inter aspetta di chiudere l’operazione Romelu Lukaku in tempi brevi. Magari già nel weekend. Dopo il rifiuto della prima offerta nerazzurra, pari a 5 milioni di euro, la società nerazzurra ha fatto capire di poter aumentarla. Ma entro un certo limite. L’intenzione dell’Inter è quella di arrivare fino a 10-12 milioni per prendere Lukaku in prestito per una stagione. Il Chelsea (vedi video), invece, continua a temporeggiare nel fare la sua richiesta ufficiale. L’Inter teme che la richiesta inglese sia addirittura più vicina ai 20 che ai 15 milioni, che verrebbero considerati troppo. Servirà uno sforzo in più, probabilmente. Questo l’aggiornamento del collega Marco De Micheli dagli studi di Sky Sport, in attesa di ulteriori novità.