Dzeko con le valigie pronte all’Inter: futuro definito da Lukaku e Vlahovic – SM

Dzeko già in uscita dall’Inter in tempi record. Questo è lo scenario che si sta creando a Milano, dove è atteso il ritorno di Lukaku. Come riportato da Sport Mediaset, il futuro del centravanti bosniaco potrebbe essere addirittura alla Juventus all’ombra di Vlahovic

SITUAZIONE PARADOSSALE – A distanza di nemmeno un anno Edin Dzeko può già lasciare Milano. Con o senza Joaquin Correa, che vive una situazione simile. L’attaccante bosniaco, arrivato all’Inter per sostituire Romelu Lukaku, a sua volta verrà sostituito dall’attaccante belga, pronto a rientrare in Italia. E in Italia potrebbe rimanere anche Dzeko. Come confermato da Sport Mediaset, la Juventus pensa al classe ’86 bosniaco come vice di Dusan Vlahovic in attacco. Per correttezza di informazione, c’è differenza tra il pensiero di un’occasione di mercato e la trattativa vera e propria… Di sicuro Dzeko, da titolare, adesso in un top club rischia di ritrovarsi a fare il vice. Di Lukaku all’Inter o di Vlahovic alla Juventus? Non resta che aspettare…