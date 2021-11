Luiz Felipe, rinnovo lontano. Ausilio studia il colpo a parametro zero – TS

Luiz Felipe chiede un aumento, rinnovo ancora lontano con la Lazio. Come riportato da TuttoSport, Ausilio studia il colpo a parametro zero.

PARAMETRO ZERO – Il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio ad oggi è molto lontano, considerando la richiesta da parte del giocatore di aumentare l’ingaggio da 600mila euro a 2,5 milioni annui. Il suo contratto è in scadenza 2022 e non è da escludere la possibilità di trasferirsi altrove. L’Inter dal canto suo con Piero Ausilio studia il colpo a parametro zero ormai da tempo. Il brasiliano è un fedelissimo di Simone Inzaghi, e potrebbe essere un colpo per il futuro considerando che in questa stagione qualcuno tra Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio (tutti in scadenza) potrebbe salutare.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna