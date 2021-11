Inter, la scelta a centrocampo: con lo Shakhtar Vidal o Calhanoglu?

Chi giocherà a centrocampo in Inter-Shakhtar? Inzaghi deve fare una scelta sul terzo centrocampista tra Vidal e Calhanoglu. Ed è meno scontata di quello che potrebbe sembrare.

TERZO CERCASI – L’Inter torna in campo e Inzaghi deve gestire le energie della sua rosa. Il calendario, ribadiamolo sempre, è particolarmente fitto e quindi in ogni partita va considerato il fattore turnover. C’è un ruolo in particolare in cui Inzaghi ha sempre alternato i suoi. Parliamo dell’interno sinistro di centrocampo. Il “terzo” dopo Brozovic e Barella. Un ruolo con le porte girevoli. La scelta è tra Vidal e Calhanoglu. E non è scontata.

ESPERIENZA E SOLIDITÀ – Inzaghi in Champions nelle ultime gare ha puntato sul cileno. Vidal è un giocatore esperto, di personalità, che ha visto e vinto mille battaglie. Non è un caso che il gol della svolta contro lo Sheriff a San Siro lo abbia segnato lui. Il tecnico lo ha scelto per dare solidità e lettura degli spazi al reparto. E lui ha risposto alle aspettative. Ma nelle ultime settimane c’è un nuovo Calhanoglu in città.

MOMENTO POSITIVO – Il turco dal rigore nel derby è cambiato. Ha un altro impatto sulle partite, un’altra continuità. Oltre a venire da due gol consecutivi contro Milan e Napoli. Inzaghi potrebbe scegliere di dare continuità a Calhanoglu. Per cavalcare l’onda del suo periodo positivo e anche testarne la crescita. Il suo rilancio anche in ambito internazionale, in Champions. Puntare sul momento o sull’esperienza? Il tecnico ha una scelta da fare.