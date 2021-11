Inter-Shakhtar Donetsk: le probabili formazioni della 5ª giornata di UCL (Gruppo D)

Inter-Shakhtar Donetsk è può essere il check-point stagionale nerazzurro ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di De Zerbi sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 5ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: 6 de Vrij, 7 A. Sanchez.

Fuori Lista UEFA: Brazao; 24 Eriksen, 48 Satriano, 49 Colidio.

Ultime notizie: Inzaghi valuterà fino all’ultimo momento gli acciaccati e, in caso di risposte positive, schiererà la formazione migliore. Pronti comunque Dimarco, Vidal e Correa nel caso in cui i vari Bastoni, Barella, Dzeko o Lautaro Martinez non dessero garanzie dal 1′.

Inter-Shakhtar Donetsk, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di De Zerbi

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 81 Trubin; 2 Dodò, 5 Marlon, 4 Kryvtsov, 22 Matviyenko; 7 Maycon, 6 Stepanenko (C); 14 Teté, 8 Marcos Antonio, 20 Mudryk; 99 Fernando.

A disposizione: 1 Shevchenko, 30 Pyatov; 3 Vitao, 11 Marlos, 15 Bondarenko, 19 Solomon, 26 Konoplya, 38 Pedrinho, 44 Kornienko, 45 Sikan, 70 Konoplyanka, 77 Bondar.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Indisponibili: 9 Dentinho, 10 Junior Moraes, 21 Alan Patrick, 23 L. Traoré, 31 Ismaily.

Fuori Lista UEFA: –

Ultime notizie: Dubbi sul centro-sinistra in difesa, dove Konoplya insidia Kryvtsov per agire da terzino con Matviyenko centrale. In mezzo al campo Stepanenko verso il recupero completo, ma per una maglia da titolare (con la fascia di capitano) si candida anche Marlos, che farebbe arretrare Marcos Antonio davanti alla difesa.

