Inter-Shakhtar Donetsk, i 23 convocati di De Zerbi per il match

Inter-Shakhtar Donetsk è la sfida in programma mercoledì a San Siro alle 18.45, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico degli ucraini, Roberto De Zerbi, ha diramato la lista dei 23 convocati per la partita. Di seguito l’elenco completo

PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin

DIFENSORI: Dodo, Vitao, Kryvtsov, Marlon, Matviienko, Konoplia, Korniienko, Bondar

CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Maycon, Marcos, Marlos, Tete, Bondarenko, Solomon, Mudryk, Pedrinho, Konoplianka

ATTACCANTI: Sikan, Fernando