Calhanoglu si conferma: in Inter-Napoli gol e assist, ma non solo

Inter-Napoli ha visto tra i suoi protagonisti assoluti Calhanoglu. Il turco ha influito direttamente sul risultato con gol e assist, ma la sua prestazione è andata oltre.

CONFERMA DAL CAMPO – A queste coordinate si diceva come le ultime partite di Calhanoglu sembravano il segnale di un cambiamento. Inter-Napoli ha dato la conferma. Il turco ha disputato una gara solida, da centrocampista di regia, coi movimenti giusti, i tempi giusti, inserito nel contesto tattico e capace anche di dare qualità. Soprattutto con influenza diretta sul risultato. Il gol dell’1-0 su rigore e l’assist per il gol del 2-1. Una gara che potrebbe diventare simbolo della sua crescita.

PRESTAZIONE COMPLETA – A parte i dati evidenti, gol e assist, il numero 20 è stato presente nel gioco. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Calhanoglu si è fatto trovare sia basso che alto, partecipando alla costruzione a fianco di Brozovic, ma è andato anche a rifinire sulla trequarti. Ecco i suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 46, con 38 passaggi, realizzati col 91% (seconda percentuale della squadra) di cui 21 in avanti (nessuno come lui), primo per passaggi sulla 3/4 riusciti (13) e per passaggi chiave (2). Il turco ha aggiunto anche 8 recuperi, top della squadra, a conferma della sua prestazione a tutto tondo. C’è un nuovo giocatore in città.