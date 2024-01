L’Inter piazza colpi in uscita: Sensi valuta l’estero. Agoumé ai saluti – TS

L’Inter a gennaio lavora anche sul mercato in uscita: ormai definito il futuro di Lucien Agoumé, che piace a tante squadre anche se la Spagna è sempre più vicina. Secondo Tuttosport, in uscita anche Stefano Sensi, che non chiude le porte all’opzione estero.

IN USCITA – Lucien Agoumé fin qui non ha trovato spazio all’Inter, motivo per cui a gennaio sarà ceduto. Su di lui ci sono tante squadre, ma l’opzione più concreta in questo momento resta il Siviglia. Gli spagnoli sono pronti a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Anche Stefano Sensi può lasciare a gennaio: con un contratto in scadenza a giugno 2024, l’Inter preferirebbe cederlo subito per guadagnarci qualcosina. Al momento, il suo entourage sonda il terreno non solo in Italia, ma anche all’estero, per trovare una sistemazione all’ex Sassuolo.

