L’Inter alza il rating della fascia destra: da C-D a doppia B

L’Inter scopre la sensazione di abbondanza sulla fascia destra. Con l’arrivo di Tajon Buchanan, Simone Inzaghi si appresta a godersi due nuove soluzioni.

EMERGENZA FINITA – Negli ultimi mesi l’Inter aveva opzioni limitate sulla corsia destra, a causa dell’infortunio di Benjamin Pavard. E il peggioramento delle precarie condizioni di Juan Cuadrado non ha fatto altro che esacerbare il problema. Se il francese è ora di nuovo arruolabile, il colombiano non rivedrà il campo per i prossimi due mesi almeno. Tuttavia la società non è andata nel panico, ma ha accelerato una trattativa probabilmente già prevista per la prossima estate. Anticipando così l’arrivo di Tajon Buchanan a Milano (qui le ultime). E ora Simone Inzaghi scopre addirittura la sovrabbondanza a destra. Una situazione diametralmente opposta a quella di inizio stagione.

RATING BB – Ad agosto, l’Inter aveva di fatto quattro opzioni per la catena destra. A centrocampo Dumfries e Cuadrado per il ruolo di esterno, e Pavard e Darmian a occupare la mattonella di terzino destro. Con l’italiano (fresco di rinnovo) in grado di destreggiarsi in entrambi i ruoli all’occorrenza. Il rimpiazzo di Cuadrado con Buchanan mantiene quindi stabilità nelle scelte di Inzaghi. Che però nel frattempo ha costruito in casa un’ulteriore alternativa. Trasformando Yann Bisseck in un fattore attivo per il ruolo di braccetto destro. Dai soli Cuadrado e Darmian disponibili poche settimane fa, a Bisseck e Buchanan nomi nuovi che aumentano la varietà del reparto: ora l’Inter ha una fascia destra di tutto rispetto.