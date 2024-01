Inter-Verona, Calhanoglu non preoccupa. Tornano due ‘titolari’ dal 1′ – CdS

Inter a lavoro nei primi giorni del nuovo anno per preparare l’impegno immediato contro il Verona, in programma sabato 6 gennaio per l’Epifania. Hakan Calhanoglu non ha partecipato all’ultimo allenamento causa febbre, ma non preoccupa. Tornano due titolari, ecco le ultime di formazione secondo il Corriere dello Sport.

CHI GIOCA – Contro il Verona ci saranno alcuni cambi dettati in parte dalla stanchezza, ma anche dal ritorno dei titolari in campo. Stefan de Vrij, per esempio, non è ancora tornato in campo dopo l’uscita dal campo anticipata a Napoli di un mese fa, il discorso è diverso per gli scalpitanti Denzel Dumfries e Benjamin Pavard, candidati a tornare dall’inizio contro gli scaligeri. Il francese farebbe accomodare in panchina il giovane Yann Bisseck dopo quattro partite di fila. L’olandese invece dopo i 12 minuti di Genova darebbe respiro a Darmian, costretto agli straordinari nell’ultimo periodo. Dalla ripresa di ieri ad Appiano, infine, da segnalare un leggero stato febbrile per Hakan Calhanoglu, che in ogni caso non preoccupa in vista di un impiego in cabina di regia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia