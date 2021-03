Lazaro, no discussioni Borussia Monchengladbach-Inter: futuro aperto

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia Monchengladbach

SITUAZIONE – Ad aggiornare sul futuro di Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia Monchengladbach, è Max Bielefeld. Secondo l’esperto di calciomercato, “al momento non ci sono sono discussioni (negli scorsi giorni sul calciatore aveva parlato il ds del club tedesco“. Insomma, il destino del giocatore austriaco sarebbe tutto da scrivere. Il giornalista riferisce. “Al momento, presumo che sarà difficile ingaggiarlo. Il suo futuro è completamente aperto. Tendo a non credere che il ‘Gladbach stia cercando di acquistarlo“.

Fonte: Sky Sport Austria – Max Bielefeld