Lazaro al Borussia Monchengladbach? Un’altra di Bundesliga su di lui – SI

Lazaro al Borussia Monchengladbach? Un'altra di Bundesliga su di lui

Lazaro da oggi è molto vicino al Borussia Monchengladbach, con l’Inter che lo rimanderebbe in Bundesliga dopo un anno (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”‚ c’è anche un’altra squadra tedesca sul laterale austriaco, seppur sfavorita. Il giocatore ha appena finito il prestito al Newcastle United.

CESSIONE IN VISTA – Per il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà c’è una opzione su tutte: «Valentino Lazaro lascia l’Inter, è tornato dal prestito al Newcastle United. Parlavamo di una pista Bundesliga ieri: confermiamo, Borussia Monchengladbach in vantaggio sul RB Lipsia che è un’altra squadra interessata. Al momento più Borussia Monchengladbach».