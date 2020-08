Zhang a Milano, può raggiungere l’Inter: faccia a faccia con Conte? – Sky

Zhang è tornato stasera in Italia per la prima volta dopo lo scoppio della pandemia (vedi articolo). Il presidente dell’Inter potrebbe, ma non è ancora certo, volare in Germania per seguire la squadra in Europa League. Previsto anche l’incontro con Conte, come annuncia Gianluca Di Marzio in collegamento da Lisbona per Sky Sport.

CONFRONTO IN ARRIVO – La serata di questa sera non ha visto soltanto il quarto di finale di Champions League fra Atalanta e PSG, ma pure il ritorno di Steven Zhang a Milano. Queste le parole di Gianluca Di Marzio: «Intanto una presenza importante, quella di Steven Zhang. È tornato in Italia dalla Cina dopo un lungo periodo, se rispetterà tutti i protocolli è pronto a raggiungere l’Inter in Germania. Sarà importante non solo la sua presenza al fianco dell’Inter e quindi di Antonio Conte per l’Europa League anche per parlare con Conte dopo tanto tempo, faccia a faccia. Si prova a fare quella mediazione, quel filtro e quella chiarezza definitiva anche nei rapporti, dopo tutto quello che è successo soprattutto una quindicina di giorni fa. È importante la presenza di Zhang di nuovo in Europa al fianco di Conte per i prossimi giorni. Al di là del finale di Europa League».