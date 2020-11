Lautaro Martinez, posta una condizione per rinnovo Inter: nodo Barcellona

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez potrebbe firmare il rinnovo con l’Inter a una condizione per favorire il trasferimento al Barcellona la prossima estate

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter non starebbero andando bene. L’attaccante argentino guadagna poco più di 2 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro sarebbe disposto a portarlo a 6 milioni in un caso, vale a dire che venga tolta la clausola rescissoria da 111 milioni. Il centravanti però avrebbe detto no puntando sul fatto che la società gli migliori il contratto sulle sue prestazioni in campo. Non è un mistero che il nodo clausola sia legato al Barcellona, che potrebbe sfruttarla per acquistarlo, dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate. Insomma, al momento la fumata bianca sembrerebbe in grado di arrivare solo in caso di offerta da parte dei dirigenti della squadra meneghina, che prevedano il mantenimento della clausola rescissoria.

Fonte: Lluís Miguelsanz – Sport.es