Anche Bayer Leverkusen contro Cile, Voller: “Non tengono conto dei club”

Rudi Voller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, attacca la Nazionale del Cile a seguito di problemi fisici di Carles Aranguiz

DICHIARAZIONI – Dopo il duro comunicato dell’Inter, arrivano le parole ai microfoni della Bild da parte di Rudi Voller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, nei confronti della Nazionale del Cile a seguito dei problemi fisici di Carles Aranguiz sin dalla sua trasferta internazionale a ottobre. «Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando i giocatori non si sentono bene, devono venire a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro».

Fonte: Phillip Arens – Bild.be