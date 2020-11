Slovacchia, Skriniar: “Autogol? Momento difficile. Avevo bisogno di…”

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato della qualificazione agli Europei con la Slovacchia dopo il suo autogol

AUTOGOL – Milan Skriniar, difensore dell’Inter, si è qualificato agli Europei dopo aver battuto con la sua Slovacchia nei supplementari l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole ai microfoni SFZ. «Autogol? È stato un momento molto difficile per me, questo è certo. Molte cose mi sono passate per la mente dopo quel momento sfortunato. Ma con la qualificazione, la gente potrebbe anche non ricordarlo… Avevo bisogno di un momento per me stesso durante la pausa prima dei supplementari per risolverlo nella mia testa. E sono tornato in partita e ho continuato ad aiutare la squadra».

Fonte: Sport.actuality.sk