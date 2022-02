Lautaro Martinez, Inter valuta ipotesi cessione. No priorità per il Barcellona

L’Inter starebbe valutando la possibilità di cedere Lautaro Martinez nel corso della prossima sessione di mercato: le ultime.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, l’Inter sta valutando la possibilità di cedere Lautaro Martinez per ricostruire la squadra. Infatti il club nerazzurro vorrebbe avere qualche grande cessione questa estate per poter agire sul mercato con più serenità. Il contratto dell’attaccante argentino è stato rinnovato qualche mese fa fino al 2026 e non ha più la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il giocatore, al momento, vorrebbe restare alla squadra meneghina, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile. La società milanese invece lo metterebbe sul mercato a un prezzo sensibilmente inferiore.

BARCELLONA – Più di un anno fa il Barcellona ha provato a prendere il calciatore, ma i nerazzurri hanno rifiutato di cederlo nonostante il pre-accordo con l’attaccante. Quest’ultimo direbbe sì ai blaugrana anche adesso, ma ora il suo acquisto non sarebbe più una priorità per i catalani. Gli spagnoli puntano su Haaland e preferirebbero la giovinezza di Isak ed il suo prezzo più basso. Da vedere cosa può fare il Manchester City se non arriverà Haaland.

Fonte: Sport.es – Lluis Miguelsanz