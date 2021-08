Lautaro Martinez-Inter, si avvicina l’accordo per il rinnovo? La situazione

L’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter potrebbe non essere lontano: le sensazioni trapelate dall’incontro.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter è al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez ed allontanare così le sirene provenienti dall’estero. È stato organizzato un incontro con l’agente dell’attaccante argentino, Alejandro Camano, per cercare di trovare un accordo. Le prime sensazioni trapelate dall’incontro sarebbero positive, tanto che l’intesa potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno o al massimo di qualche settimana. La fumata bianca potrebbe essere sulla base di circa 6 milioni di euro a stagione e scadenza nel 2026. Una trattativa resa più serena grazie anche alle parole dello stesso agente del Toro che ha in più di un’occasione evidenziato il desiderio del giocatore di restare in nerazzurro. Ora si attende di mettere tutto nero su bianco.

Fonte: SportMediaset.it