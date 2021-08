Inter, questione rinnovi: prima Lautaro Martinez, poi toccherà a Barella

La questione rinnovi tiene banco in casa Inter. La volontà è quella di blindare il prima possibile gli uomini simbolo della squadra, come Lautaro Martinez e Nicolò Barella

RINNOVI − Questo il punto di Fabrizio Romano di “Sky Sport” sulle intenzione dell’Inter: «Dopo aver perso Romelu Lukaku, ci dovranno essere delle certezze. In Inghilterra si continua a parlare del Tottenham su Lautaro Martinez ma la volontà dell’Inter è un’altra. Ieri, c’è stato un incontro positivo tra l’agente Alejandro Camaño e la società che ha aiutato ad avvicinarsi per trovare la quadra definitiva. C’è la volontà di andare avanti insieme, l’intenzione dell’Inter è quella trovare l’accordo il prima possibile. La prossima priorità sarà Nicolò Barella, giocatore fondamentale. La volontà è quella di dare l’importanza che il giocatore merita e nelle prossime settimane si cercherà di blindarlo per farlo un uomo simbolo dell’Inter».