Thuram, l’idea intriga l’Inter: nerazzurri al lavoro. I nomi in lista per l’attacco

Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, è uno dei nomi più importanti nel mirino dell’Inter per rinforzare il proprio attacco.

NOMI – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter punta su Marcus Thuram. Il club nerazzurro sta lavorando per capire le condizioni di questa eventuale operazione. Il suo agente è Mino Raiola, con cui i nerazzurri hanno già fatto l’affare Denzel Dumfries nei giorni scorsi. Si è parlato durante quegli incontri delle possibilità legate all’attaccante del Borussia Monchengladbach. Da vedere se diventerà una trattativa dal punto di vista economico, però è un’idea che all’Inter intriga. La lista nerazzurra per l’attacco è lunga. Duvan Zapata è un giocatore che da settimane la società nerazzurra sta cercando, ma su cui l’Atalanta almeno fino ad oggi non ha dato un’apertura. L’accordo non è dunque semplice. Joaquin Correa, della Lazio, è nella lista. Lorenzo Insigne, del Napoli, è un’opportunità, ma è ancora una trattativa diretta. Ma Thuram è nella lista ed è uno dei nomi più importanti.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano