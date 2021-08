Lautaro Martinez, incontro con l’Inter in corso: rinnovo sul tavolo

Quale sarà il futuro di Lautaro Martinez? Dopo la partenza di Lukaku l’argentino è diventato ancor più importante per Simone Inzaghi con i dirigenti nerazzurri al lavoro per rinnovargli il contratto. Ecco le ultime

INCONTRO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, proprio in questi minuti è in corso un incontro tra i dirigenti dell’Inter e l’agente di Lautaro Martinez per discutere del rinnovo del contratto dell’attaccante argentino. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2023.

OBIETTIVO – Il club nerazzurro, dopo la partenza di Romelu Lukaku, vuole blindare Lautaro Martinez. Difficilmente però questo sarà l’incontro decisivo. Da sottolineare come le parti si stiano vedendo lontano dalla sede nerazzurra.