Pedro vicino alla Lazio dalla Roma. Lo spagnolo libera Correa per l’Inter?

Pedro ad un passo dal trasferirsi alla Lazio dopo un solo anno di Roma. L’operazione tra i due club capitolini potrebbe facilitare il passaggio di Correa all’Inter

UNO LIBERA L’ALTRO − Si sa gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre quelli più frenetici e imprevedibili, con diversi colpi a sorpresa. Uno di questi, è quello che si sta materializzando proprio nelle ultime ore e che vede Lazio e Roma come protagoniste principali ma, anche, la stessa Inter alla finestra. I due club della capitale, infatti, stanno per chiudere il trasferimento di Pedro Rodriguez, il quale passerebbe dalla sponda giallorossa del Tevere a quella biancoceleste. Perché ci rientra l’Inter? Semplice, poiché la squadra campione d’Italia è da tempo su Joaquin Correa della Lazio, sogno di Simone Inzaghi per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku. L’attaccante argentino, per il quale la stessa società biancoceleste chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, potrebbe essere liberato in caso di arrivo proprio di Pedro. A ciò si aggiunge, l’ormai noto indice di liquidità che, al momento, ostruisce la Lazio nel mercato in entrata.